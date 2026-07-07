Vergangenes Jahr explodierte direkt neben der Daadener Gaststätte Bülo’s ein Haus. Gäste blieben daraufhin fern. Doch die Inhaber Bülent „Bülo“ Yapar und Anna Wochnik ließen sich nicht unterkriegen und fanden ihr Glück in einem Imbisswagen.
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„Wir wussten gar nicht, wie schön das hier unten ist“, sagt Bülent „Bülo“ Yapar, während er bei bestem Sommerwetter im bequemen Gartenstuhl bei seiner Lebensgefährtin Anna sitzt. Ohne den Hintergrund zu kennen, könnte man meinen, das Paar sitzt in einem idyllischen Hinterhof-Garten, doch dabei handelt es sich um die Sitzfläche eines neuen gastronomischen Angebots an der Betzdorfer Straße 15 in Daaden.