Nach Explosion im Haus nebenan Wie „Bülo“ und Anna mit Daadener Imbiss durchstarten Daniel-D. Pirker 07.07.2026, 16:00 Uhr

i Ein typischer Sommervormittag am Daadetaler Imbiss an der Betzdorfer Straße in Daaden: Das Betreiberpaar Bülent "Bülo" Yapar und Anna Wochnik servieren zwei Gästen frisch zubereitete Speisen. Gebundene Fliegen am Kragen als besonderes Erkennungsmerkmal für die Mitarbeiter des Imbisstand-Teams waren die Idee von Anna Wochnik. Daniel-D. Pirker

Vergangenes Jahr explodierte direkt neben der Daadener Gaststätte Bülo’s ein Haus. Gäste blieben daraufhin fern. Doch die Inhaber Bülent „Bülo“ Yapar und Anna Wochnik ließen sich nicht unterkriegen und fanden ihr Glück in einem Imbisswagen.

„Wir wussten gar nicht, wie schön das hier unten ist“, sagt Bülent „Bülo“ Yapar, während er bei bestem Sommerwetter im bequemen Gartenstuhl bei seiner Lebensgefährtin Anna sitzt. Ohne den Hintergrund zu kennen, könnte man meinen, das Paar sitzt in einem idyllischen Hinterhof-Garten, doch dabei handelt es sich um die Sitzfläche eines neuen gastronomischen Angebots an der Betzdorfer Straße 15 in Daaden.







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