Im dicht besiedelten Westerwald liefert die Rückkehr des Wolfes viel Diskussionsstoff. Eine starke Stimme ist die Bürgerinitiative Wolfsprävention Westerwald mit Bianca Belleflamme an der Spitze. Wir haben sie zu Hause besucht.
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Sie ist Schaltzentrale, Sprachrohr, Kontakteknüpferin, Aktivistin – Bianca Belleflamme, Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) Wolfsprävention Westerwald, engagiert sich ungezählte Stunden ehrenamtlich. Die Besitzerin des Pony- und Pferdehofes Görsbachtal in Selbach wünscht sich, ebenso wie viele andere Weidetierhalter, praktikable Lösungen, die ein Zusammenleben von Mensch und Wolf möglich machen.