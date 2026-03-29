Initiative im Westerwald Wie Bianca Belleflamme mit dem Stressfaktor Wolf umgeht Elmar Hering 29.03.2026, 10:00 Uhr

i Bianca Belleflamme aus Selbach, hier mit ihrem 32 Jahre alten Pony Werner, ist Sprecherin der Bürgerinitiative Wolfsprävention Westerwald, die nach ihren Angaben mehr als 1000 Mitglieder zählt. Elmar Hering

Im dicht besiedelten Westerwald liefert die Rückkehr des Wolfes viel Diskussionsstoff. Eine starke Stimme ist die Bürgerinitiative Wolfsprävention Westerwald mit Bianca Belleflamme an der Spitze. Wir haben sie zu Hause besucht.

Sie ist Schaltzentrale, Sprachrohr, Kontakteknüpferin, Aktivistin – Bianca Belleflamme, Sprecherin der Bürgerinitiative (BI) Wolfsprävention Westerwald, engagiert sich ungezählte Stunden ehrenamtlich. Die Besitzerin des Pony- und Pferdehofes Görsbachtal in Selbach wünscht sich, ebenso wie viele andere Weidetierhalter, praktikable Lösungen, die ein Zusammenleben von Mensch und Wolf möglich machen.







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