Wie beurteilt Kluwo Schutz der Schafe in Ingelbach?

Drei Lämmer wurden tot auf einer Weide nahe eines Kindergartens in Ingelbach gefunden. Vieles spricht für einen Wolfsriss. Neben einer genetischen Untersuchung folgt nun auch die Beurteilung des Herdenschutzes.
Der Riss dreier Schafe auf einer nur 200 Meter von einem Kindergarten in Ingelbach entfernten Weide hat über das Wochenende viele Menschen in dem kleinen Ort aufgeschreckt. Nun bestätigt das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo), dass es den Vorfall als Verdachtsfall behandelt und, wie üblich, an den verendeten Schafen genommene DNA-Proben zur Analyse an das Senckenberg-Institut überstellt hat.