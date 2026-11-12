Zukunftsplan für Innenstadt Wie Betzdorf mehr aus seiner Flusslage herausholen will Daniel-D. Pirker 12.11.2026, 17:00 Uhr

i Die kleine Parkanlage „Hellerblick“ ist ein Beispiel, wo in Betzdorf die Lage zum Fluss ausgenutzt wurde. Markus Doering. Markus Döring

Das Lakö, die „Siegterrassen“ oder der Park „Hellerblick“ – vor einigen Jahren wurde in Betzdorf die Attraktivität von Sieg und Heller vermehrt ausgenutzt. Ein Zukunftsplan baut im größeren Stil nun darauf auf.

Wer das erste Mal Gast im kürzlich geschlossenen Bistro im ehemaligen Pagnia war, staunte mit hoher Wahrscheinlichkeit über die idyllische Aussicht auf die Sieg. Der Kontrast könnte hier nicht größer sein: In die eine Himmelsrichtung der nie enden wollende Verkehr auf der Wilhelmstraße und in die andere entschleunigende Natur.







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