Zukunftsplan für Innenstadt
Wie Betzdorf mehr aus seiner Flusslage herausholen will
Die kleine Parkanlage „Hellerblick“ ist ein Beispiel, wo in Betzdorf die Lage zum Fluss ausgenutzt wurde.
Die kleine Parkanlage „Hellerblick“ ist ein Beispiel, wo in Betzdorf die Lage zum Fluss ausgenutzt wurde.
Markus Doering. Markus Döring

Das Lakö, die „Siegterrassen“ oder der Park „Hellerblick“ – vor einigen Jahren wurde in Betzdorf die Attraktivität von Sieg und Heller vermehrt ausgenutzt. Ein Zukunftsplan baut im größeren Stil nun darauf auf. 

Lesezeit 1 Minute
Wer das erste Mal Gast im kürzlich geschlossenen Bistro im ehemaligen Pagnia war, staunte mit hoher Wahrscheinlichkeit über die idyllische Aussicht auf die Sieg. Der Kontrast könnte hier nicht größer sein: In die eine Himmelsrichtung der nie enden wollende Verkehr auf der Wilhelmstraße und in die andere entschleunigende Natur.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren