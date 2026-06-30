Franz-Josef Magnus Wie Betzdorf an seinen großen Maler erinnert Thomas Leurs 30.06.2026, 13:00 Uhr

i Seit mindestens den 2000er-Jahren erinnert die Stadt Betzdorf an seinen großen Maler Franz-Josef Magnus. Eine Straße im Stadtteil Alsdorf ist nach ihm benannt. Thomas Leurs

Das Gemälde „Blick vom Molzberg“ (1917) des Düsseldorfer Malers Carl Schultze zeigt ein Betzdorf, dass es heute nicht mehr gibt. Aber auch in Sieg-und-Heller-Stadt selbst lebten bekannte Künstler. Allen voran Franz-Josef Magnus.

Seit Kurzem besitzt die Stadt Betzdorf ein neues Gemälde. Und zwar eines des Düsseldorfer Malers Carl Schultze. Es zeigt den Blick vom Molzberg zu Ende des Ersten Weltkriegs (unserer Zeitung berichtete). Geschenkt hat es der Stadt der in Betzdorf aufgewachsene und mittlerweile in Bayern lebende ehemalige Lehrer Reinhard Käsinger.







Artikel teilen

Artikel teilen