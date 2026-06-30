Das Gemälde „Blick vom Molzberg“ (1917) des Düsseldorfer Malers Carl Schultze zeigt ein Betzdorf, dass es heute nicht mehr gibt. Aber auch in Sieg-und-Heller-Stadt selbst lebten bekannte Künstler. Allen voran Franz-Josef Magnus.
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Seit Kurzem besitzt die Stadt Betzdorf ein neues Gemälde. Und zwar eines des Düsseldorfer Malers Carl Schultze. Es zeigt den Blick vom Molzberg zu Ende des Ersten Weltkriegs (unserer Zeitung berichtete). Geschenkt hat es der Stadt der in Betzdorf aufgewachsene und mittlerweile in Bayern lebende ehemalige Lehrer Reinhard Käsinger.