Ehrenamtliche in Betzdorf Wie aus dem Rainchen eine grüne Oase wird Gaby Wertebach 23.11.2025, 09:00 Uhr

i Susanne Leber (von links), Rainer Buchen, Roland Mücke und Gerhard Muhl freuen sich über die schmucke kleine Brücke. Gaby Wertebach

Lange schon kümmert sich eine Ehrenamtsgruppe um das Rainchen in Betzdorf. Auch in diesem Jahr hat sich einiges dort getan. Unsere Zeitung hat den kleinen Park besucht und von Rainer Buchen zeigen lassen, wo überall Hand angelegt wurde.

Die Rainanlage in Betzdorf, im Volksmund liebevoll „Rainchen“ genannt, ist ein kleines Paradies, nicht zuletzt durch die Tätigkeit einer engagierten Ehrenamtsgruppe rund um den Gründer Rainer Buchen, welche dafür sorgt, dass Betzdorfs grüne Lunge einlädt zum Spazieren und Verweilen.







