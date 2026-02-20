Umfrage liefert Ideen Wie Altenkirchen seine Fußgängerzone neu beleben könnte Werner Klak 20.02.2026, 10:45 Uhr

i Was braucht die Fußgängerzone in Altenkirchen um wieder attraktiver für Besucher zu werden. Diesem Thema sind wir in einer Befragung nachgegangen. Werner Klak

Von freiem Parken bis zu Nischenlösungen: Eine Umfrage unter Bürgern und Händlern zeigt Wege aus der Krise des Einzelhandels auf. Im Fokus stehen dabei einheitliche Öffnungszeiten und eine bessere Anbindung an das Fachmarktzentrum.

Was braucht die Fußgängerzone der Kreisstadt, um wieder attraktiver zu werden? Zu diesem Thema haben wir eine Umfrage gemacht und dabei vielschichtige Antworten erhalten. Jörg Schüler sieht, dass der Käufer in der Regel bequem ist und am liebsten dort einkaufen geht, wo er mit dem Auto direkt vor das Geschäft fahren kann.







Artikel teilen

Artikel teilen