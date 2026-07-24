Seniorenzentrum in Betzdorf Wie Altenheim St. Josef Bewohner vor Hitze schützt Daniel-D. Pirker 24.07.2026, 20:30 Uhr

i Die Gesundheit alter Menschen rückte in diesem Sommer in den Fokus des öffentlichen Interesses. Ihnen machten die jüngsten Hitzephasen besonders zu schaffen. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Die Hitzewellen stellten für viele eine besondere körperliche Belastung dar. Besonders Senioren litten unter den hohen Temperaturen. Die Maßnahmen, die das Seniorenzentrum St. Josef in Betzdorf ergriff, reichten weit über die Ausgabe von Eis hinaus.

Temperaturen um die 40 Grad Celsius ließen vor kurzem ganz Deutschland schwitzen. Die Hitzewellen werden in diesem Sommer wahrscheinlich nicht die Letzten sein. Während sich viele Schüler mitten in der Ferienzeit über das Wetter gefreut haben dürften, stellten die Hitzetage für viele Menschen eine Lebensgefahr dar.







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