Trotz Beschluss des Kreistags
Widerspruch verzögert Abriss von Betzdorfer Brandhaus
Noch heute sind die Folgen eines Brandes in der Bahnhofstraße von Betzdorf im Januar 2024 zu sehen. Der Kreis will das noch steh
Noch heute sind die Folgen eines Brandes in der Bahnhofstraße von Betzdorf im Januar 2024 zu sehen. Der Kreis will das noch stehende Gemäuer abreißen (lassen), sieht Gefahr im Verzug. Doch es gibt Widerstand.
Thomas Leurs

Im Januar 2024 fordert der Brand eines Doppelhauses in der Bahnhofstraße von Betzdorf ein Menschenleben. Bis heute zeugt eine Ruine von dem schrecklichen Ereignis. Der Kreis will das Gemäuer komplett abreißen lassen. Doch das ist nicht so einfach.

Lesezeit 2 Minuten
Wer durch die Betzdorfer Innenstadt läuft, wird unweigerlich mit einer Brandruine in der Bahnhofstraße konfrontiert. Im Januar 2024 war hier in einem Doppelhaus ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine Frau ihr Leben verlor. Während eine Haushälfte (Hausnummer 36a) bereits dem Erdboden gleichgemacht worden ist, steht der linke Teil der Brandruine noch – sehr zum Leidwesen der Kreisverwaltung.

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