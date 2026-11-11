Unternehmen in Steinebach
Wezek gerettet, aber das hat seinen Preis
Für die Wezek GmbH mit Hauptsitz in Steinebach gibt es nach der Insolvenzanmeldung nun eine Perspektive. Eine Industrieholding h
Für die Wezek GmbH mit Hauptsitz in Steinebach gibt es nach der Insolvenzanmeldung nun eine Perspektive. Eine Industrieholding hat den Betrieb übernommen.
Daniel-D. Pirker

Diese Nachricht traf das AK-Land: Die Wezek GmbH musste Insolvenz anmelden. Doch nur wenige Monate später ist klar, dass es dank einer Holding unter gewohnten Namen weitergehen wird. Damit gehen allerdings tiefgreifende Veränderungen einher.

Lesezeit 2 Minuten
Wezek – dieser Firmenname gehört seit Langem fest zum Kreis Altenkirchen. Und nun ist klar: Das wird er auch weiterhin. Die Rettung des Steinebacher Traditionsunternehmens ist geglückt. Dies geht aus zwei Pressemitteilungen hervor, einmal von der vom Insolvenzverwalter bestellten Agentur und von dem „Retter“ selbst.
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