Unternehmen in Steinebach Wezek gerettet, aber das hat seinen Preis Daniel-D. Pirker 11.11.2026, 17:30 Uhr

i Für die Wezek GmbH mit Hauptsitz in Steinebach gibt es nach der Insolvenzanmeldung nun eine Perspektive. Eine Industrieholding hat den Betrieb übernommen. Daniel-D. Pirker

Diese Nachricht traf das AK-Land: Die Wezek GmbH musste Insolvenz anmelden. Doch nur wenige Monate später ist klar, dass es dank einer Holding unter gewohnten Namen weitergehen wird. Damit gehen allerdings tiefgreifende Veränderungen einher.

Wezek – dieser Firmenname gehört seit Langem fest zum Kreis Altenkirchen. Und nun ist klar: Das wird er auch weiterhin. Die Rettung des Steinebacher Traditionsunternehmens ist geglückt. Dies geht aus zwei Pressemitteilungen hervor, einmal von der vom Insolvenzverwalter bestellten Agentur und von dem „Retter“ selbst.







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