Die Weyerbuscher Kindertagesstätte Sonnenschein feiert am 20. September ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen unter dem Titel „Zusammen bunt“. Unsere Zeitung hat die Einrichtung besucht, die seit 2010 als Bewegungskita zertifiziert ist.

Das Miteinander fest im Blick haben und wichtige Werte für das kommende Leben vermittelt – das wird in der Kita Sonnenschein in Weyerbusch großgeschrieben, wie Leiterin Antje Gerhards im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Nun wird die Kita 50 Jahre alt und das soll am Samstag, 20. September ab 11 Uhr gebührend gefeiert werden unter dem Motto „Zusammen bunt“. Wichtig sei es, die Kinder schon im Kita-Alter zu sensibilisieren – für Mitmenschen, Umwelt und Natur, so Gerhards. „Jeder ist anders“ betont sie. Auch das Thema Inklusion ist der Kita-Leiterin ein Herzensanliegen. So pflege man mit der Kita Vier Jahreszeiten von der Lebenshilfe Kreis Altenkirchen einen guten Umgang und es wurden Begegnungsmöglichkeiten geschaffen. „Man sollte Andersartigkeit als Bereicherung sehen“, betont die Kita-Leiterin.

Im Vordergrund der erzieherischen Arbeit in der Kita Sonnenschein stehe vor allem, „dass die Kinder eine gute und tolle Zeit haben“, so Antje Gerhards. Spiel und Spaß sollen nicht zu kurz kommen.

i Im Jahr 2023 wurde das Kita-Gelände um circa 1900 Quadratmeter erweitert - jetzt ist es circa 4000 Quadratmeter groß. Annika Stock

Das Konzept der Kita Weyerbusch geht auf – seit 2010 besitzt die Einrichtung das Zertifikat „Bewegungskita RLP“, seit 2012 ist sie geförderte Schwerpunkt-Kita im Bereich Sprache und Integration vom Bundesministerium. Soziale und emotionale Bildung sowie ein Gespür für Natur und Umwelt sollen den Kleinen für ihren weiteren Lebensweg vermittelt werden, so Gerhards. Unterschiedliche Nationalitäten kommen in der Kita zusammen.

Die Kita zeichnet sich nicht nur durch ihr großes Areal aus – im Jahr 2023 wurde das Kita-Gelände um circa 1900 Quadratmeter erweitert und ist jetzt circa 4000 Quadratmeter groß. Hier können die Kleinen ausgelassen toben und spielen, klettern und nach Herzenslust „herummatschen“ an der Matschanlage. Antje Gerhards lobt die tolle Zusammenarbeit mit den anliegenden Nachbarn – beispielsweise der Grundschule Weyerbusch und dem Sportverein.

Ebenso ist eine gute Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten das A und O in der pädagogischen Tätigkeit, wie Gerhards weiter ausführt. Nur mit einem Miteinander lassen sich so Ziele und Wege erreichen, um die Kinder bestmöglich aufs Leben vorzubereiten, ist ihre Ansicht. „Wichtiger Schwerpunkt ist die Elternzusammenarbeit. Sie sind die Experten für ihre Kinder, und wir sind die Experten für die pädagogische Arbeit“, sagt sie. Eine sogenannte Erziehungspartnerschaft muss aufseiten der Familie gegeben sein. Mit dem Begriff Erziehungspartnerschaft ist die gemeinsame Verantwortung der Eltern und pädagogischen Fachkräfte für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gemeint.

In den ganzen Jahren hat sich in der pädagogischen Arbeit einiges geändert. So haben sich die Konstellationen und Lebensmodelle der Familien generell verändert und Vieles sei nicht mehr starr vorgegeben wie früher – wie beispielsweise, dass das Kind erst trocken sein muss, bevor es in die Kindertagesstätte darf, gibt Gerhards Einblicke.

i In der Kita Sonnenschein in Weyerbusch werden 120 Betreuungsplätze angeboten. Annika Stock

Insgesamt bietet die Einrichtung 120 Betreuungsplätze an, davon sind 110 Ü2-Plätze, 10 U2-Plätze (70 Ganztagsplätze, 50 Teilzeitplätze). Etwa 30 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Kleinen, um die Sauberkeit und dass die Technik läuft.

Apropos Zusammenarbeit – die Kita Kircheib wird von der Kita momentan besonders unterstützt. Durch einen Wasserschaden sind Beschädigungen in der Betreuungseinrichtung in Kircheib entstanden. Deshalb dürften Erzieher und Kinder der Kircheiber Einrichtung die Kitaräume in Weyerbusch mitnutzen – zum einen in den Schließzeiten in den Ferien und jetzt auch in einem Gruppenraum. Das erleichtere die Organisation nach dem Schaden ungemein, so Claudia Baumann vom VG-Fachbereich Soziales und Generationen, die seit 1. Mai 2025 für die 16 Kitas in Trägerschaft der Verbandsgemeinde zuständig ist.

Lob für gute und verlässliche Zusammenarbeit

Antje Gerhards lobt die gute und verlässliche Zusammenarbeit im Kita-Team – „ohne das Team wäre das alles nicht möglich“, betont die Leiterin. Auch lobt sie den engagierten Förderverein und die gute Zusammenarbeit mit der VG Altenkirchen-Flammersfeld.

Sommerfest am 20. September

Am Samstag, 20. September, feiert die Kita „Sonnenschein“ ihr 50-jähriges Bestehen unter dem Motto „Zusammen bunt“. Los geht die Feier um 11 Uhr (Dauer bis circa 16 Uhr). Wie Kita-Leiterin Antje Gerhards berichtet, werden die Eltern der Kita-Kinder Speisen aus ihrem Heimatland mitbringen, die Landfrauen backen Waffeln. Der brodverein besucht mit seinem Backes das Fest. Für Kinder gibt es ein unterhaltsames Reisespiel, inklusive Reisepass und spannenden Spielstationen. Zudem können sie T-Shirts bemalen. Zum Programm zählt ebenso ein Theaterstück, in dem sich die „Hummel Bommel“ auf die Suche nach dem „wahren Hallo“ begibt. Auch viele geladene Gäste werden dabei sein, wie VG-Chef Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Max Weller, der Elternausschuss, Förderverein und Pastor. Interessierte Gäste sind willkommen. ann