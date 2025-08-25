In Weyerbusch soll in der Dorfmitte ein neuer Mehrgenerationenplatz entstehen. Nun stellte jüngst das Bopparder Planungsbüro „stadt-land-plus“ die neuen Pläne, in die die Wünsche des Ortsrates miteingeflossen sind, vor.

Ein „Mehrgenerationenplatz“ für die Dorfmitte: In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates Weyerbusch rangierte die geplante Umgestaltung des Bereiches „Am Seifen/Spielplatz“ ganz oben auf der Tagesordnung. Da das Abgabedatum für die Fördermittelbeantragung kurz bevorstand, sollten die Entwürfe des Bopparder Büros für Städtebau und Umweltplanung „stadt-land-plus“ noch einmal vorgestellt und geprüft werden. Dazu hatte Ortsbürgermeister Max Weller den zuständigen Landschaftsarchitekten Sebastian Emmel eingeladen, der dem Gremium das Vorhaben per ausführlicher Präsentation erläuterte.

In diese waren auch die zuvor geäußerten Wünsche des Rates eingeflossen. Emmel umriss zunächst die Planungen für den Bereich „Bauhof“ (3X3-Spielfeld, moderne Toilettenanlage, Staudengarten, Parkplätze mit Stromladestation) und für den Kreuzungsbereich als möglichen „Shared Space“. Hierzu stellte er eine Materialauswahl für Straßenbeläge und verknüpfende Bänderungen vor (darunter Natursteinpflaster und Betonvarianten). Der Landschaftsarchitekt schilderte nun ausführlich die Planungen für den „Fest- und Freizeitbereich“ am gegenwärtigen Maibaum-Platz mit multifunktionalem Pavillon (Bestuhlungskapazitäten für rund 40 Personen), Grillschale, massiver Bodenhülse für den Maibaum, modernen Fitnessgeräten für alle Generationen und Staudenanlage.

„Postkutschen-Unfall“ soll bei Spielplatz eine Rolle spielen

Abschließend beschrieb er noch einmal das Konzept für die Erweiterung des Gerätebestandes auf dem unmittelbar angrenzenden Spielplatz. Hier beziehe man sich thematisch auf einen „Postkutschen-Unfall“, der in der Weyerbuscher Historie eine wichtige Rolle gespielte habe. Daran angelehnt wären nun die Spielgeräte „Zerstörte Brücke“ (Balancierbrücke), „Verlorenes Postpaket“ (Versteckmöglichkeit), „Umgestürzte Kutsche“ (Kleinkinderrutsche) und „Postzentrale" (Spielturm mit Rutsche), passende Kleingeräte wie Holzpferde oder Schaukeltiere, ein Sandspielbereich und ein Sandmaltisch ausgewählt worden. Als Fallschutz diene spezieller Spielsand mit Drainageuntergrund.

„Der Ort wird in der Mitte aufgewertet. Der neu gestaltete Bereich strahlt von innen nach außen.“

Max Weller, Ortsbürgermeister von Weyerbusch

Das gesamte Areal und die Toilettenanlage seien behinderten- beziehungsweise rollstuhlgerecht geplant. Nicht förderfähig wäre die Sanierung des Bestandsweges durch das anliegende „Wäldchen“ gewesen. Die Gesamtkosten für die rund 3670 Quadratmeter umfassende Maßnahme gab Emmel mit 903.000 Euro netto an. Dies entspreche einem Quadratmeterpreis von etwa 245 Euro: „Dafür wird eine gute Qualität geliefert.“ Der Entwurf werde bis zum 28. August bei der VG Altenkirchen-Flammersfeld eingereicht, während der Stichtag für die Beantragung der Fördermittel der 15. September sei. In der Feedbackrunde ging es unter anderem um den Anteil an Eigenleistungen, die Beschilderung des „Mehrgenerationenplatzes“ und die mögliche Hinzunahme einer Gießwasser-Zisterne.

Weller betonte zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes, dass die Attraktivität der Maßnahme großes Zukunftspotenzial habe: „Der Ort wird in der Mitte aufgewertet. Der neu gestaltete Bereich strahlt von innen nach außen.“