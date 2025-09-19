Eröffnung am 25. September Weyerbusch bekommt seinen Vollsortimenter zurück Julia Hilgeroth-Buchner 19.09.2025, 12:00 Uhr

i Julia und Maik Jakobs freuen sich besonders über die Metzgerei-Theke, die sie liebevoll als "Goldstück" ihres neu gestalteten Edeka-Marktes bezeichnen. Hier werden die Kunden weiterhin von Fachpersonal bedient, was in der Supermarkt-Branche nicht mehr selbstverständlich ist. Julia Hilgeroth-Buchner

In wenigen Tagen können die Menschen aus und um Weyerbusch herum, wieder im Edeka einkaufen. Aber was hat sich mit der Generalsanierung geändert? Wir haben uns umgeschaut.

Drei Monate lang mussten die Menschen in der Region auf „ihren“ Edeka verzichten, nun steht die Wiedereröffnung kurz bevor: Ab Donnerstag, 25. September, werden Julia und Maik Jakobs ihre Kunden in einen Markt einladen, der nach der Generalsanierung modernsten Maßstäben gerecht wird und sich trotzdem den Charme des Familienbetriebes bewahrt hat.







