In wenigen Tagen können die Menschen aus und um Weyerbusch herum, wieder im Edeka einkaufen. Aber was hat sich mit der Generalsanierung geändert? Wir haben uns umgeschaut.
Drei Monate lang mussten die Menschen in der Region auf „ihren“ Edeka verzichten, nun steht die Wiedereröffnung kurz bevor: Ab Donnerstag, 25. September, werden Julia und Maik Jakobs ihre Kunden in einen Markt einladen, der nach der Generalsanierung modernsten Maßstäben gerecht wird und sich trotzdem den Charme des Familienbetriebes bewahrt hat.