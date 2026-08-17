Fest in Flammersfeld Westerwald-Werkstätten feiern Jubiläum voller Emotionen Julia Hilgeroth-Buchner 17.08.2026, 14:00 Uhr

i Nach der Eröffnungsfeier fanden sich (von links) der Flammersfelder Ortsbürgermeister Manfred Berger, die Vorstandsvorsitzende Rita Hartmann, Moderator Michael Schuller, Landrat Peter Enders, Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie Fred Jüngerich (Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld) zum Pressefoto zusammen. Julia Hilgeroth-Buchner

30 Jahre Westerwald‑Werkstätten: Bei einem bewegenden Jubiläumsfest sangen und lachten Beschäftigte, Mitarbeitende und Gäste – und zeigten, wie gelebte Inklusion vor Ort funktioniert. Ein Tag voller Emotionen, Dankbarkeit und Zuversicht.

„Im Frühtau zu Berge wir zieh’n, fallera…!“ Flott und fröhlich erfüllt das bekannte Volkslied die sommerlich heiße Luft auf dem Festplatz der Westerwald-Werkstätten am Flammersfelder Ortsrand. Der inklusive Chor „Lichtblicke“, der vor wenigen Minuten die Bühne betreten hat, ist fraglos bestens vorbereitet.







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