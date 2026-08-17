Fest in Flammersfeld
Westerwald-Werkstätten feiern Jubiläum voller Emotionen
Nach der Eröffnungsfeier fanden sich (von links) der Flammersfelder Ortsbürgermeister Manfred Berger, die Vorstandsvorsitzende R
Nach der Eröffnungsfeier fanden sich (von links) der Flammersfelder Ortsbürgermeister Manfred Berger, die Vorstandsvorsitzende Rita Hartmann, Moderator Michael Schuller, Landrat Peter Enders, Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie Fred Jüngerich (Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld) zum Pressefoto zusammen.
Julia Hilgeroth-Buchner

30 Jahre Westerwald‑Werkstätten: Bei einem bewegenden Jubiläumsfest sangen und lachten Beschäftigte, Mitarbeitende und Gäste – und zeigten, wie gelebte Inklusion vor Ort funktioniert. Ein Tag voller Emotionen, Dankbarkeit und Zuversicht.

Lesezeit 3 Minuten
„Im Frühtau zu Berge wir zieh’n, fallera…!“ Flott und fröhlich erfüllt das bekannte Volkslied die sommerlich heiße Luft auf dem Festplatz der Westerwald-Werkstätten am Flammersfelder Ortsrand. Der inklusive Chor „Lichtblicke“, der vor wenigen Minuten die Bühne betreten hat, ist fraglos bestens vorbereitet.
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