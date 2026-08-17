30 Jahre Westerwald‑Werkstätten: Bei einem bewegenden Jubiläumsfest sangen und lachten Beschäftigte, Mitarbeitende und Gäste – und zeigten, wie gelebte Inklusion vor Ort funktioniert. Ein Tag voller Emotionen, Dankbarkeit und Zuversicht.
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„Im Frühtau zu Berge wir zieh’n, fallera…!“ Flott und fröhlich erfüllt das bekannte Volkslied die sommerlich heiße Luft auf dem Festplatz der Westerwald-Werkstätten am Flammersfelder Ortsrand. Der inklusive Chor „Lichtblicke“, der vor wenigen Minuten die Bühne betreten hat, ist fraglos bestens vorbereitet.