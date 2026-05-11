Schüler und Lehrer bühnenreif Westerwald-Gymnasium erlebt traumhaften Varieté-Abend Emily Roos 11.05.2026, 12:31 Uhr

i Die Mädels gewannen die Abstimmung, welcher Tanz der bessere war, mit ihrer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Darbietung deutlich. Emily Roos

Er ist ein Aushängeschild des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen: der Varieté-Abend. Neben Schülern und Lehrern haben auch Freunde und Familienangehörige ihre Freude daran.

Beim „VarieDream“ wurde zwar viel geträumt – ans Schlafen dachte im Publikum dabei allerdings niemand. Die traditionsreiche Show, die jedes Jahr von der Jahrgangsstufe 12 des Westerwald-Gymnasiums in Altenkirchen organisiert wird, stand diesmal ganz im Zeichen der Träume: von verrückten oder gruseligen Nachtträumen bis hin zu Zukunftswünschen und persönlichen Hoffnungen der Schülerinnen und Schüler.







Artikel teilen

Artikel teilen