Runder Geburtstag Westerwald-Gymnasium Altenkirchen feiert Jubiläum Emily Roos 07.01.2025, 15:50 Uhr

i Auf dem Foto stehen (von links) Bettina Weigand (2. stellv. Schulleiterin), Ines Krämer (stellv. Schulleiterin), Marco Lichtenthäler, Heiko Schnare (Schulleiter), Nicola Gmach, Alexander Stahl und Laura Pees. Sie organisieren das Schuljubiläumsjahr. Sie halten das Plakat des Hauptevents, dem Auftritt der Big Band der Bundeswehr mit Max Mutzke. Emily Roos

Zum 75. Geburtstag der Bildungseinrichtung gibt es 2025 eine Vielzahl von Veranstaltungen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits im Gange.

Das Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen wird 75 Jahre alt! Während der erste Abitur-Jahrgang am 21. Juni 1950 nur aus 16 Abiturienten und Abiturientinnen bestand, haben mittlerweile fast 5000 Schüler ihr Abitur an dieser Schule abgelegt. Das Schulgelände wurde um neue Gebäude vergrößert, es wurde renoviert, modernisiert und digitalisiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen