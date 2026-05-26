GW2478 führt zweites Rudel an Westerwälder Wolfsrüde mit wechselvoller Vergangenheit Michael Fenstermacher 26.05.2026, 07:00 Uhr

i Wolfsrüde GW2478 ist im Westerwald ein alter Bekannter. (Symbolbild) Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Der Wolfsrüde GW2478 hat mit seiner Partnerin GW2479 das Greifensteiner Rudel im Westerwald etabliert. Ein Blick in die Nachweislisten des Monitorings zeigt: In der Region ist er ein alter Bekannter.

Seit dem vergangenen Winter ist klar: Neben dem Leuscheider, dem Hachenburger und dem Puderbacher Rudel besiedelt ein weiteres Wolfsrudel den Westerwald und ist besonders in der Gegend rund um den Stegskopf aktiv. Weil die Elterntiere, der Rüde GW2478 und die Fähe GW2479, zeitweise als Wolfspaar im benachbarten Hessen unterwegs waren, wird das neue Rudel im Wolfsmonitoring als „Greifensteiner Rudel“ geführt.







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