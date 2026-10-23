Romandebüt unter Pseudonym
Westerwälder will Horror mit Atmosphäre verbreiten
„Skeldvik“ ist der Titel von P. J. Blackwoods Romandebüt. Der Westerwälder Autor hinter diesem Pseudonym sprengt damit die Grenz
„Skeldvik“ ist der Titel von P. J. Blackwoods Romandebüt. Der Westerwälder Autor hinter diesem Pseudonym sprengt damit die Grenzen zwischen Detektivgeschichte und kosmischem Horror, wie er schildert. Dies ist ein Ausschnitt des vom Autor selbst entworfenen Covers für Taschenbuch und E-Book.
P.J. Blackwood

Ein in Altenkirchen geborener Autor veröffentlicht unter Pseudonym seinen ersten Mystery-Roman. Dreieinhalb Jahre hat P. J. Blackwood an „Skeldvik“ gearbeitet – und dabei vieles selbst in die Hand genommen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Autor aus dem Westerwald entführt seine Leser in ein norwegisches Küstendorf, in dem nichts so ist, wie es scheint: Mit „Skeldvik“ veröffentlicht P. J. Blackwood am 24. Oktober seinen ersten Mystery-Roman. Der 1980 in Altenkirchen geborene Autor verbindet darin klassische Detektivgeschichten mit kosmischem Horror.
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