Ein in Altenkirchen geborener Autor veröffentlicht unter Pseudonym seinen ersten Mystery-Roman. Dreieinhalb Jahre hat P. J. Blackwood an „Skeldvik“ gearbeitet – und dabei vieles selbst in die Hand genommen.
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Ein Autor aus dem Westerwald entführt seine Leser in ein norwegisches Küstendorf, in dem nichts so ist, wie es scheint: Mit „Skeldvik“ veröffentlicht P. J. Blackwood am 24. Oktober seinen ersten Mystery-Roman. Der 1980 in Altenkirchen geborene Autor verbindet darin klassische Detektivgeschichten mit kosmischem Horror.