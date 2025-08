In seiner früheren Heimatstadt Betzdorf ist Matthias Stausberg zwar nur noch selten anzutreffen, doch jetzt weilte der in London lebende Manager kurz im Westerwald. Als Gast eines interessanten Gesprächsabends hatte er viel zu erzählen.

Der in Betzdorf aufgewachsene Manager Matthias Stausberg spielt sozusagen in der ersten Liga, wenn es um globale Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte geht. Am Montag war er zu Gast bei der von Ulrich Schmalz (Wissen) und dem Altenkirchener Unternehmer Ekkehard Schneider ins Leben gerufenen „Donnerstagsgesellschaft“, in der sich einmal pro Monat Interessierte treffen, um über die Chancen der Zukunft insbesondere für unseren heimischen Raum zu reden.

Neben einigen „Stammgästen“ waren zur jüngsten Runde auch der ehemalige Landrat Michael Lieber, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser und Hamms Bürgermeister Dietmar Henrich ins Hotel „Alte Vogtei“ gekommen. „Wir haben uns heute hier ausnahmsweise an einem Montag getroffen, weil mit Matthias Stausberg ein Gast bei uns ist, der schon morgen wieder nach London zurück muss“, eröffnete Schmalz.

Weit verzweigtes Imperium

Das anschließende Gespräch gab tiefe Einblicke in das Leben und Wirken eines Mannes, der in Großbritannien quasi aus dem Nichts mit der Virgin-Group ein Imperium geschaffen hat, das heute über mehr als 40 Unternehmen verfügt und das in den vielfältigsten Bereichen von Musik über Flug bis hin zur Raumfahrt tätig ist. Die Rede ist von Sir Richard Branson (Jahrgang 1950, 1999 zum „Knight Bachelor“ ernannt). Ihn berät Matthias Stausberg seit dem Jahre 2012 unter anderem in Sachen Nachhaltigkeit und Möglichkeiten zur Umsetzung von Menschenrechten.

Stausberg ging kurz auf seinen eigenen Lebensweg ein, der ihn nach dem Abitur (1991) am Betzdorfer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zunächst in die USA und über viele Umwege nach London führte. Dort wurde er dann schließlich Manager in einer 2012 neu geschaffenen Abteilung des englischen Unternehmers Richard Branson und konnte seine Fähigkeiten, die er sich unter anderem im Studium der “Regionalwissenschaften für Nordamerika„ angeeignet hatte, entfalten.

i Oktober 2016: Der britische Unternehmer Richard Branson (links) im Gespräch mit seinem US-Kollegen Bill Gates. Facundo Arrizabalaga. picture alliance / dpa

Von nun an führte Stausberg Gespräche mit vielen Regierungsvertretern und Unternehmern, vorwiegend im Mittleren Osten: „Es herrschte eine große Aufbruchstimmung, es ging um den Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen“, blickt der gebürtige Westerwälder zurück. Ein Hauptanliegen Bransons sei es gewesen, die neue Wirtschaftswelt so zu gestalten, „dass dies auf der Grundlage von universellen Werten geschieht“, so Stausberg, der unter anderem auch mit dem Ex-Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, zusammenarbeitete.

i Die "Donnerstagsrunde" traf sich ausnahmsweise am Montag. In der gemütlichen Atmosphäre des Hotels "Alte Vogtei" in Hamm gewährte der aus Betzdorf stammende Manager Matthias Stausberg ebenso unterhaltsame wie tiefe Einblicke in die Welt des Unternehmers und Abenteurers Richard Branson. Thomas Hoffmann

Das war ganz im Sinne Richard Bansons, denn dieser setzt sich seit vielen Jahren für eine gerechtere Welt ein: „Ich finde, die Todesstrafe war noch nie zeitgemäß, können wir da nicht was machen?, schilderte Stausberg ein Gespräch mit Branson, zugleich ein Blick in die Vorgehens- und Denkweise des Unternehmers, der eine spontane Idee habe und viele Hebel in Bewegung setze, um diese zum Erfolg zu führen – so wie beispielsweise auch seine Ambitionen in der Raumfahrt: „Branson war einmal in einer Talkshow, wo ihn ein Anrufer gefragt hat, wann er in den Weltraum fliege“ sagte Stausberg, „das war ein Zündfunke“, der den Engländer tatsächlich einige Jahre später und Monate vor Elon Musk und Jeff Bezos mit seinem Unternehmen Virgin-Galactic an den Rand des Weltraums brachte, ein Indiz für den Unternehmergeist Bransons, dessen Lehrer einmal gesagt habe: „Entweder du landest im Knast oder du wirst Millionär“.

„Der überwiegende Teil der Engländer hält den Brexit inzwischen für einen Fehler.“

Matthias Stausberg lebt mit seiner Familie in London und erlebt die politischen Diskussionen sozusagen hautnah.

Natürlich hatten die Gäste nach der kurzweiligen Reise in die Welt des Abenteurers und Unternehmers viele Fragen, wie etwa die von Ulrich Schmalz zum Verhältnis der Engländer zu Europa: „Der überwiegende Teil hält den Brexit inzwischen für einen Fehler“, sagte Stausberg. Auf die Frage von Michael Bug: „Besteht zwischen Branson und Trump eine Art Seelenverwandtschaft?“ schilderte er eine Begebenheit zwischen den beiden, als Trump während eines gemeinsamen Essens ausschließlich über Rachefantasien gegenüber Menschen, die ihn im Stich gelassen hätten, geredet hätte: „Das hat Branson überhaupt nicht gefallen, nein, es gibt keine Seelenverwandtschaft zwischen den beiden.“