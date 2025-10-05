Ältere Menschen im Blick Westerwälder Senioren sollen durch Bewegung fit bleiben 05.10.2025, 18:00 Uhr

i Walking Football gehört zum Angebot der Kooperation der Rehasport-Abteilung der SG Westerwald und des Vereins "In Würde alt werden". Am 27. Oktober geht es los. Roland Weihrauch. picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

Mit Bewegung zu mehr Lebensqualität – besonders im Alter. Unter dieser Prämisse steht ein neues Angebot der SG Westerwald, das sich an Seniorinnen und Senioren richtet. Und dafür hat man auch einen namhaften Kooperationspartner gefunden.

Am Montag, 27. Oktober, 16 Uhr, geht es los. Dann bietet die Rehasport-Abteilung der in Gebhardshain ansässigen SG Westerwald (SGW) in der Sporthalle Elkenroth ein neues Sportprogramm für ältere Menschen an. In Zusammenarbeit mit dem Verein „In Würde alt werden“ können sich ältere Menschen für zwei Bewegungsangebote unter qualifizierter Betreuung entscheiden – medizinische Gymnastik und Walking Football.







