Das Westerwälder Opernwerk kehrt zurück: junge Stimmen, internationale Solisten und eine Gala voller Eleganz und Überraschungen. Mozart-Perlen und feinsinnige Ensembleszenen versprechen einen unvergesslichen Konzertabend.
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Wer klassische Musik liebt, hat jetzt allen Grund zur Vorfreude: Das „Westerwälder Opernwerk“ ist zurück und damit ein Konzertkonzept, das die Besucher seit seiner Gründung mit jungen Stimmen, erlesenen Werken und festlicher „Champagner-Atmosphäre“ verzaubert.