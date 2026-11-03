Klassikgala mit Champagner Westerwälder Opernwerk zurück: Galaabend in Wissen Julia Hilgeroth-Buchner 03.11.2026, 09:00 Uhr

i Großartige junge Stimmen: Beim sechsten "Westerwälder Opernwerk" am Samstag, 21. November, werden die Eichelhardter Sopranistin Florentine Schumacher (rechts) und ihr Ensemble aus internationalen Nachwuchs-Stars im Wissener Kulturwerk für unvergessliche Opern-, Operetten- und Musical-Momente sorgen. Mit dabei sind (von links) Maximilian Jongwhan Lee, Chiara Ducomble, Milena Meinhardt, Zhengyu Li und Marcelo Alexandre als Gesangssolisten, aber auch der Regisseur Felix Scharff (hinten links) sowie der heimische Pianist Hedayet Jonas Djeddikar (hinten rechts). Julia Hilgeroth-Buchner

Das Westerwälder Opernwerk kehrt zurück: junge Stimmen, internationale Solisten und eine Gala voller Eleganz und Überraschungen. Mozart-Perlen und feinsinnige Ensembleszenen versprechen einen unvergesslichen Konzertabend.

Wer klassische Musik liebt, hat jetzt allen Grund zur Vorfreude: Das „Westerwälder Opernwerk“ ist zurück und damit ein Konzertkonzept, das die Besucher seit seiner Gründung mit jungen Stimmen, erlesenen Werken und festlicher „Champagner-Atmosphäre“ verzaubert.







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