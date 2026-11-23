Sechs junge Stimmen begeistern im Wissener Kulturwerk mit 24 Nummern. Auch die unkonventionelle Inszenierung der Operngala mit Streetwear und Sockenpuppen leistet dazu ihren Beitrag.
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Helles Klingen funkelnder Sektgläser, angeregtes Plaudern in eleganter Abendgarderobe und dazu die prickelnde Vorfreude auf die bevorstehende Reise in ganz andere Welten: Opernbesuche gehören für viele Menschen zum Kulturgenuss der Luxusklasse. Wer das „Westerwälder Opernwerk“ kennt und liebt, weiß, dass es dazu gar nicht erforderlich ist, in die gehobenen Spielstätten der Nation zu pilgern.