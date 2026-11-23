Streetwear und Sockenpuppen Westerwälder Operngala verzaubert mit frischem Talent Julia Hilgeroth-Buchner 23.11.2026, 15:00 Uhr

i Florentine Schumacher (hier mit Marcelo Alexandre) war zusammen mit Regisseur Felix Scharff für die künstlerische Leitung zuständig. Die Koloratursopranistin hatte wieder ein berauschendes, hochkarätiges Programm zusammengestellt. Julia Hilgeroth-Buchner

Sechs junge Stimmen begeistern im Wissener Kulturwerk mit 24 Nummern. Auch die unkonventionelle Inszenierung der Operngala mit Streetwear und Sockenpuppen leistet dazu ihren Beitrag.

Helles Klingen funkelnder Sektgläser, angeregtes Plaudern in eleganter Abendgarderobe und dazu die prickelnde Vorfreude auf die bevorstehende Reise in ganz andere Welten: Opernbesuche gehören für viele Menschen zum Kulturgenuss der Luxusklasse. Wer das „Westerwälder Opernwerk“ kennt und liebt, weiß, dass es dazu gar nicht erforderlich ist, in die gehobenen Spielstätten der Nation zu pilgern.







Artikel teilen

Artikel teilen