Motto: Die Goldenen Zwanziger Westerwälder Literaturtage mit Benno Fürmann eröffnet 24.04.2026, 20:00 Uhr

i Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck, Geschäftsführerin des Kultursommers Teneka Beckers, Programmleiterin Katharina Rossbach, Landrat Peter Enders, Sandra Köster von Wir Westerwälder sowie Michael Au aus dem Kultusministerium (von rechts) eröffneten die 25. Westerwälder Literaturtage im Kultursalon in der Stadthalle in Altenkirchen. Sonja Roos

Die 25. Westerwälder Literaturtage sind eröffnet. Der Reigen aus Lesungen, Theater und musikalisch-literarischen Formaten startete mit einer Lesung aus F. Scott Fitzgeralds Roman „Der große Gatsby“ – gelesen von Schauspieler Benno Fürmann.

Passender hätte man die 25. Westerwälder Literaturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“ laufen, nicht beginnen können als mit einer Lesung von F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“ im Kultursalon in der Stadthalle. Schließlich mutet dieser doch schon optisch an wie das beliebte Spiegelzelt, das ja selbst aus den 1920er-Jahren stammt.







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