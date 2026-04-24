Motto: Die Goldenen Zwanziger: Westerwälder Literaturtage mit Benno Fürmann eröffnet
Motto: Die Goldenen Zwanziger
Westerwälder Literaturtage mit Benno Fürmann eröffnet
Die 25. Westerwälder Literaturtage sind eröffnet. Der Reigen aus Lesungen, Theater und musikalisch-literarischen Formaten startete mit einer Lesung aus F. Scott Fitzgeralds Roman „Der große Gatsby“ – gelesen von Schauspieler Benno Fürmann.
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Passender hätte man die 25. Westerwälder Literaturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“ laufen, nicht beginnen können als mit einer Lesung von F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“ im Kultursalon in der Stadthalle. Schließlich mutet dieser doch schon optisch an wie das beliebte Spiegelzelt, das ja selbst aus den 1920er-Jahren stammt.