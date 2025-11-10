Neuer Roman von Sonja Roos Westerwälder Forsthaus ist Schauplatz eines Krimis 10.11.2025, 19:00 Uhr

i Unter dem Pseudonym Marika Neitz hat die Altenkirchener Autorin Sonja Roos ihren ersten Kriminalroman geschrieben. Die packende Geschichte "Das Forsthaus" erscheint am 11. November im Verlag Saga Egmont. Markus Döring

Neues Buch, neues Genre, neuer Name: Die Altenkirchener Schriftstellerin Sonja Roos wählt für ihren ersten Krimi „Das Forsthaus“ das Pseudonym Marika Neitz als Autorennamen und einen fiktiven Schauplatz im Westerwald als Tatort.

Es wird düster, es wird geheimnisvoll, es wird spannend: Die aus Altenkirchen stammende Schriftstellerin Sonja Roos hat sich auf neue literarische Pfade begeben und erstmals einen Kriminalroman verfasst. Dieser erscheint am 11. November im Verlag Saga Egmont und trägt den Titel „Das Forsthaus“.







