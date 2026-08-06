Nach ungewisser Zukunft feierte der Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf ein überraschendes Comeback. Das neue Orga-Team kündigt schon die nächste Auflage an – mit frischen Ideen und viel Vorfreude.
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Totgesagte leben länger. Nachdem die Agentur Anlauf GmbH in Siegen den Westerwälder Firmenlauf 2025 bereits abgesagt hatte, rettete der Ausdauer-Shop Betzdorf überraschend als neuer Organisator die Sportveranstaltung in der Betzdorfer Innenstadt. Gleich die Premiere unter dem neuen Orga-Team wurde zu einem großen Erfolg.