Laufspektakel in der Region Westerwälder Firmenlauf: Fest der Ausdauer in Betzdorf Frank Steinseifer 06.08.2026, 17:00 Uhr

i Tolles Wetter – 1300 Teilnehmer und beste Stimmung beim 12. Westerwälder Firmenlauf 2025 in Betzdorf. Frank Steinseifer

Nach ungewisser Zukunft feierte der Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf ein überraschendes Comeback. Das neue Orga-Team kündigt schon die nächste Auflage an – mit frischen Ideen und viel Vorfreude.

Totgesagte leben länger. Nachdem die Agentur Anlauf GmbH in Siegen den Westerwälder Firmenlauf 2025 bereits abgesagt hatte, rettete der Ausdauer-Shop Betzdorf überraschend als neuer Organisator die Sportveranstaltung in der Betzdorfer Innenstadt. Gleich die Premiere unter dem neuen Orga-Team wurde zu einem großen Erfolg.







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