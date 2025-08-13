Papier scheint noch lange nicht ausgestorben zu sein. Das beweist das Niederdreisbacher Unternehmen Rowe. Kürzlich wurde es mit einem Preis ausgezeichnet, der die Innovationskraft würdigt – und damit die Fähigkeit, für die Zukunft gewappnet zu sein.

Zutiefst emotional sei der Moment der Verkündung für die Mitarbeiter gewesen, antwortet das Niederdreisbacher Unternehmen Rowe (Roth und Weber) unserer Zeitung. Es geht um die einzige unabhängige Auszeichnung für Innovationsmanagement. Dass sie bei dem Wettbewerb rund um den Top-100-Award ganz oben mitspielt, ist der Hidden Champion an der Landesstraße im Daadener Tal gewohnt. Doch jüngst konnte Rowe noch einen drauf setzen und sich auf den zweiten Platz der in der in Branche renommierten Auszeichnung durchsetzen.

„Wir sind ein kerngesundes Unternehmen. Papier wird es noch lange geben.“

Nicole Roth, Personalchefin bei Rowe

Solche Positivnachrichten aus der Wirtschaft sind aktuell grundsätzlich und im Speziellen für die Region die Ausnahme. Dessen ist sich auch die Personalchefin Nicole Roth bewusst, als sie auf die robuste Verfasstheit von Rowe verweist. Gemessen an anderen Firmen im Kreis Altenkirchen zählt das Unternehmen mit rund 160 Mitarbeitern zu den größeren in der Region. Und denen mit Zukunft. Für Außenstehende mag das nicht selbstverständlich sein. Rowe entwickelt und produziert Maschinen, die große Dokumente scannen, drucken und falten können. Papier? Ist das nicht ein aussterbendes Geschäft im Jahr 2025? Mitnichten, wie im Gespräch mit Roth klar wird. Doch das wird ebenfalls deutlich: Dafür müssen Marktausrichtung und der Wille, nie still zu stehen, stimmen.

Innovationskraft überzeugt die Jury

Die Auszeichnung als Top-100-Innovator und den zweiten Platz in ihrer Größenklasse stellt eine direkte Anerkennung der Innovationskraft von Rowe dar. Die Jury überzeugte besonders die Offenheit, neue Ideen, Trends und Technologien von außen aufzunehmen und weiterzuentwickeln, und externe Impulse etwa von Kunden, Partner oder Forschungseinrichtungen in eigene Prozesse einzubeziehen. Diese Fähigkeit zur Fortentwicklung ist auch die Grundlage für die Alleinstellungsmerkmale von Rowe, wozu unter anderem das weltweit einzige Komplettsystem aus Scanner, Drucker und Faltmaschine sowie das Toner-basierte, wasserfeste Drucksystem, die den Worten Nicole Roths zufolge mit ausschlaggebend dafür sind, dass sich das Unternehmen auch in einem herausfordernden Marktumfeld gegen Konzerne wie Canon oder HP durchsetzen kann.

Dabei muss man wissen, dass eine papierlose Arbeitsweise auch heutzutage oft nicht in die Abläufe in der Fertigung oder auf Baustellen passen, wie Roth erklärt. Das hat einerseits mit den Umweltbedingungen zu tun, in denen etwa Baupläne zu Benutzung kommen, aber eben auch mit einem besseren Überblick und der Beständigkeit, die ein hochwertiger und wasserfester Druck auf einer großen Fläche bietet.

Erfolgreiche Fachkräftegewinnung in Zeiten des Personalmangels

Doch was nützt ein Award, wenn die Mitarbeiter fehlen, um für die Zukunft eines Unternehmens zu sorgen – unter Personalmangel leidet die Wirtschaft auch in Zeiten der Wirtschaftskrise. Bei Rowe muss man sich offenbar keine Sorgen machen. „Uns gelingt es immer wieder, Fachkräfte zu gewinnen“, so Nicole Roth. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass Rowe wirtschaftlich gut dastehe: „Wir sind ein kerngesundes Unternehmen. Papier wird es noch lange geben.“