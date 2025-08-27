Nachhaltigkeit ist für die Vereinsgründer des NoTill420 Cannabis Social Clubs Trumpf: Die Aufzucht der Hanfpflanzen in echter Erde, sogar mit Regenwürmern, soll die Qualität des Cannabis steigern. Die erste Ernte wird mit Spannung erwartet.

Sie züchten ihre Pflanzen in Bio-Erde, unter kontrollierten Bedingungen in großen „Smartpods“: Manfred Hermann und Maurizio Kreis setzen auf nachhaltige Kultur – bei der Aufzucht ihrer Hanfpflanzen. Sie bilden, zusammen mit Philip Michael Breckner und Dietmar Hermann, den Vorstand des NoTill420 Cannabis Social Clubs im Westerwald. Ihre Indoorplantage befindet sich in Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen.

Die Nachhaltigkeit, die sie bei der Aufzucht der Cannabispflanzen pflegen, haben Vorsitzender Hermann und Zweiter Vorsitzender Kreis auch bei der Namensgebung ihres Vereins verewigt: NoTill420. 420 (four-twenty) ist eine Zahl, die in der Cannabis-Kultur für den Konsum steht. Wichtig ist den Vereinsgründern vor allem der Namensbestandteil „No Till“, das heißt in der Landwirtschaft so viel wie „keine Bodenbearbeitung“. An dem Namen können Insider erkennen, worum es geht – und welchen Anspruch die Initiatoren pflegen.

„In den 500 Liter großen Pflanzgefäßen können die Pflanzen untereinander kommunizieren.“

Manfred Hermann ist Vorsitzender des Vereins NoTill420.

Nach einer selbst entwickelten Rezeptur mischen sie das Pflanzsubstrat, das anders als im konventionellen Anbau nicht entsorgt wird, mit verschiedenen Beigaben. „In den 500 Liter großen Pflanzgefäßen können die Pflanzen untereinander kommunizieren“, erklärt Hermann, der sich als Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft (Solawi) intensiv mit nachhaltigem Pflanzenbau beschäftigt hat: „Das führt zu einer besseren Verwertung von Dünger und Wasser.“

Der minimierte Einsatz von organischen Düngern wirkt sich laut den beiden Fachmännern direkt auf die Qualität der Ernte aus: „Mineralische Dünger und andere Störstoffe, die Pflanzen im Wachstum aufnehmen, müssen in der Regel ausgewaschen werden – das entfällt bei uns“, erklärt Kreis. Unter Kennern sei der Terpengehalt der Blüten ein großes Thema: „Terpene haben unserer Meinung nach eine große Heilkraft, zudem sind sie die Geschmacks- und Geruchsstoffe.“ Bei der Sortenauswahl achtet der Verein gezielt auf die jeweiligen Terpenprofile.

i Maurizio Kreis (links) und Manfred Hermann haben die Halle in Scheuerfeld weitgehend in Eigenleistung für die Anzucht der Hanfpflanzen des Vereins ausgebaut. Hilfreich waren dabei sogenannte Sandwich-Paneele aus Metall und einem Dämmmaterial, die an der Decke und als Wände einfach montiert werden konnten. Katrin Maue-Klaeser

Unter anderem müssen die Züchter auch dafür sorgen, dass die Pflanzenreste ordnungsgemäß entsorgt werden. Hierzu gehören alle Pflanzenbestandteile, die die Wirkstoffe THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) enthalten. Die restlichen Pflanzenbestandteile sollen gemulcht und dem Pflanzsubstrat zurückgegeben werden, nach dem Nachhaltigkeits-Grundsatz „The Plant feeds the plant“ (die Pflanze nährt die Pflanze). Hierzu gehören Stängel, Wurzeln und Hauptblätter. Sie enthalten nur minimale Spuren der Wirkstoffe THC und CBD und dürfen zur Eigenkompostierung genutzt werden. Ein privatwirtschaftliches Entsorgungsunternehmen, das vom CSC NoTill420 angefragt wurde, hat die Abholung der Pflanzenabfälle abgelehnt – nun stehen sie in Kontakt mit dem Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Altenkirchen.

Wieso hat der Verein, der in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, sein „Zuchthaus“ überhaupt in Scheuerfeld gebaut und nicht, wie ursprünglich geplant, in der leichter erreichbaren Westerwälder Kreisstadt? „In Montabaur hätte unsere Produktionsstätte nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand von einer Jugendeinrichtung gehabt“, erklärt Maurizio Kreis. In Scheuerfeld haben sie eine Halle gefunden, die sich sehr gut eigne und bezahlbar sei. Zudem lebt Manfred Herrmann in der Nähe auf einem Bauernhof.

Vom Tageslicht vollkommen abgeschirmt

In der solidarischen Landwirtschaft – und als solche betrachten Hermann und Kreis ihren Cannabiszuchtverein – geht es um die gemeinschaftliche Bewirtschaftung, zumindest aber um das Teilen der Ernte in der Gemeinschaft. Weil die Anlage ein geschlossenes System ist und die Pflanzen sensibel, laufen die Anzucht- und Wachstumsprozesse weitgehend automatisiert. Dennoch sind Philip Michael Breckner und Manfred Hermann fast jeden Abend in Scheuerfeld, wenn das Licht angeht.

Denn die Zuchtflächen sind vom Tageslicht vollkommen abgeschirmt, obwohl sie mit Tageslichtlampen beleuchtet werden. Denn um optimales Wachstum zu erzielen, brauchen die Hanfpflanzen vom Sämling bis zur Ernte eine Abfolge von Lichtdauer und -frequenz, die mit dem im Westerwald üblichen Tageslicht und der Sonnenscheindauer nichts zu tun haben. „Nur in einer geschlossenen Anlage können die Pflanzen immer die Beleuchtung bekommen, die sie in ihrem Wachstumsstadium gerade brauchen“, erklärt Hermann.

i Manfred Hermann gibt ein wenig Mehlwurmmist als Dünger an die Hanfpflanzen. Er hat Erfahrung mit Permakultur und solidarischer Landwirtschaft und bringt diese in den Cannabis Social Club ein. Katrin Maue-Klaeser

Zwischendurch gibt es mal eine Handvoll Dünger nach eigener Rezeptur und ein paar Regenwürmer zum selbst gemischten Substrat – und so kann bereits nach acht bis zwölf Wochen die Ernte erfolgen. Weil die derzeit rund 40 Vereinsmitglieder laut Statut monatlich Anspruch auf je 50 Gramm Cannabis haben, werden die Pflanzen in vier Abteilungen herangezogen, sodass sie jeweils um drei Wochen versetzt geerntet werden können.

Vor knapp einem Jahr hat der Verein die Halle in Scheuerfeld angemietet, die als Anbau- und Ausgabestelle dient. Von der Gründung des Vereins bis zur Lizenzerteilung zum gemeinschaftlichen Anbau seien neun Monate vergangen, schildert Maurizio Kreis. Wobei: „Einen Verein gründen darf jeder, aber für die Lizenz zum Anbau und zur Ausgabe braucht es ein erweitertes Führungszeugnis und einen Gewerbeschein“, betont Kreis.

„Schimmel kann eine ganze Ernte verderben.“

Vorsitzender Manfred Hermann betont die Bedeutung gesunder Aufzuchtbedingungen.

Maximal 500 Mitglieder darf der Verein aufnehmen. „Wir dürfen maximal so viel ernten, wie wir an unsere Mitglieder abgeben“, hebt Hermann hervor. Laut Gesetz müssen Mitglieder in einem – und nur einem – Cannabis Social Club mindestens 18 Jahre alt sein. „Bei uns müssen sie 21 Jahre sein“, sagt Kreis. Generell müssen die Mitglieder seit mindestens sechs Monaten in Deutschland gemeldet sein und mindestens drei Monate Mitglied des CSC sein, um an der Ernte beteiligt zu werden.

Derzeit wachsen 40 Pflanzen in acht Smartpods heran, temperiert, belüftet und beleuchtet mit Tageslichtlampen, die auf ein leicht rotstichiges Spektrum eingestellt sind, um die Blüte zu induzieren. Abends um 19.30 Uhr gehen die Lichter an. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden permanent gemessen, sie sind nicht nur für das Wachstum der Cannabispflanzen entscheidend, sondern auch zur Vermeidung von Schimmelbildung. „Schimmel kann eine ganze Ernte verderben“, erklärt Hermann.

Deswegen ist er jeden Abend in Scheuerfeld, gießt die Pflanzen regelmäßig, schaut sich das Laub und die langsam hervorkommenden Blütenstände an, kontrolliert die Anzeigen. „Die erste Ernte ist etwas Besonderes“, sagt er und gibt eine Handvoll Mehlwurmmist ins Substrat.