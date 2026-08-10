Erstmals wurde der Ort 1401 urkundlich erwähnt, nun feiert Werkhausen sein 625-jähriges Bestehen mit einem großen Fest am Samstag, 5. September, am Dorftreff. Wir blicken zusammen mit den Verantwortlichen auf die bewegte Ortsgeschichte.
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Werkhausen ist ein idyllscher Ort, zwischen Wiesen und Wäldern gelegen, das größte zusammenhängende Waldgebiet in der Region, die Leuscheid, schließt sich hier an. Werkhausen ist von diversen Sagen umwoben, beispielsweise der vom Goldborn oder auch Geldborn (historische Quelle im Mehrbachtal).