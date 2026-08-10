Ort begeht 625. Jubiläum Werkhausen feiert am 5. September das Wir-Gefühl Annika Stock 10.08.2026, 17:00 Uhr

i Viel stellt die Dorfgemeinschaft in Eigenleistung in Werkhausen auf die Beine. Das Archivbild zeigt die Herstellung des Schotterbetts für das Pflaster an der Außenkegelbahn am Dorftreff. Peter Kühlem

Erstmals wurde der Ort 1401 urkundlich erwähnt, nun feiert Werkhausen sein 625-jähriges Bestehen mit einem großen Fest am Samstag, 5. September, am Dorftreff. Wir blicken zusammen mit den Verantwortlichen auf die bewegte Ortsgeschichte.

Werkhausen ist ein idyllscher Ort, zwischen Wiesen und Wäldern gelegen, das größte zusammenhängende Waldgebiet in der Region, die Leuscheid, schließt sich hier an. Werkhausen ist von diversen Sagen umwoben, beispielsweise der vom Goldborn oder auch Geldborn (historische Quelle im Mehrbachtal).







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