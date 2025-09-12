Das Familienunternehmen Werit Kunststoffwerke mit Sitz in Altenkirchen hat mehr als 600 Mitarbeiter in ganz Europa. Nun gibt es strukturelle und personelle Veränderungen für die Produktion in Deutschland zu vermelden.

Der Kunststoffverarbeiter Werit mit Stammsitz in Altenkirchen hat angekündigt, sein Werk in Ottendorf bei Dresden zu schließen und stattdessen die Produktion in den Westerwälder Werken in Altenkirchen und Buchholz (Kreis Neuwied) zu stärken. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Dahinter steckt laut Kerstin Dorn, Geschäftsführerin der deutschen Werit-Standorte, eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens, das vor gut 75 Jahren gegründet wurde. Unterwegs auf der Rückfahrt von Ottendorf in den Westerwald betont Dorn im Telefonat mit unserer Zeitung, dass ihr und allen Verantwortlichen der Entschluss zur Schließung des Werks nicht leicht gefallen sei. Die dort verbliebenen 35 Produktionsmitarbeiter seien nun aber mit Stichtag Freitag nach einer Versammlung freigestellt worden, die betriebsbedingten Kündigungen würden zum Ende des Monats ausgesprochen. Die Entscheidung habe getroffen werden müssen, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Werit zu gewährleisten.

Ekkehard Schneider, Sprecher der Werit-Gesellschafterversammlung, erklärt: „Wir haben die Entscheidung, das Werk in Ottendorf nicht fortzuführen, sorgfältig abgewogen. [...] Wir nehmen unsere unternehmerische Verantwortung wahr und bündeln unsere Produktionskapazitäten in Altenkirchen und Buchholz.“ Den Mitarbeitern in Ottendorf dankt er für ihren „langjährigen, engagierten Einsatz“.

Laut Kerstin Dorn führt Werit mit dieser Maßnahme den vor einem Jahr gestarteten Transformationsprozess fort, um das Unternehmen „erfolgreich in die Zukunft führen zu können“. Damit einhergehen auch Investitionen im siebenstelligen Bereich in den beiden Westerwälder Werken. In Altenkirchen, wo der Schwerpunkt auf der Produktion von Verpackungsmaterialien liegt, rückt die Lebensmittelindustrie als größerer Kunde fortan verstärkt in den Fokus. Werit stehe kurz vor der Zertifizierung, Behältnisse für Nahrungsmittel, die besonders strengen Hygienemaßnahmen unterliegen, herstellen zu dürfen, führt Dorn aus. Dazu werde auch die Produktionsstätte ertüchtigt. So soll von Altenkirchen aus ein neuer Markt erschlossen werden.

Regenwasser soll nutzbar gemacht werden

Das Werk in Buchholz wiederum ist auf Gebäudetechnik spezialisiert. Werit arbeitet dort derzeit unter anderem an der Entwicklung von Prozessen, mit denen Grauwasser aufbereitet werden kann: So soll beispielsweise künftig Regenwasser für Toilettenspülungen nutzbar gemacht werden. Für das Thema stehe man im engen Austausch mit der Politik. „Es geht um ganzheitliche Lösungen“, erläutert Dorn. Da die Standorte Altenkirchen und Buchholz einen moderneren Bestand aufwiesen als Ottendorf, sei es hier einfacher, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die freigestellten Mitarbeiter hätten die Nachricht der Schließung recht gefasst aufgenommen. Da zum einen der Altersdurchschnitt der Belegschaft dort sehr hoch und zum anderen die Entfernung zum Westerwald groß sei, strebe keiner der Kollegen einen innerbetrieblichen Wechsel nach Rheinland-Pfalz an.