Sicherheit in Wilhelmstraße
Werden versenkbare Poller in Altenkirchen realisiert?
Derzeit gibt es abnehmbare Poller in der Innenstadt von Altenkirchen. Dahinter sind auch die Terrorsperren, die anlässlich des S
Derzeit gibt es abnehmbare Poller in der Innenstadt von Altenkirchen. Dahinter sind auch die Terrorsperren, die anlässlich des Stadtfestes aufgestellt worden, zu sehen.
Annika Stock

Die Sicherheit in Fußgängerzonen spielt eine große Rolle. Auch nach der jüngsten Tat in Leipzig steht die Sicherheit von frequentierten Einkaufsbereichen wieder im Vordergrund. Die Stadt Altenkirchen beschäftigt sich dazu mit versenkbaren Pollern.

Lesezeit 2 Minuten
Das Sicherheitsgefühl stärken und gleichzeitig unerlaubtes Befahren von Fahrzeugen in der Wilhelmstraße und am Schlossplatz verhindern – das sind Anliegen, die die Kommunalpolitiker in der Kreisstadt umtreiben. Denn leider kommt es häufig vor, dass Autofahrer in die Fußgängerzone hineinfahren beziehungsweise den Schlossplatz als direkten Parkplatz benutzen.

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