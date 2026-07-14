Seit Langem steht die Privilegierte Apotheke an der Lindenstraße in Kirchen leer. Im Internet wird das Gebäude samt Grundstück nun für 250.000 Euro angeboten. Damit endet endgültig eine Ära als Apotheke, die im vorletzten Jahrhundert begann.
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Seit Jahren erinnern lediglich die typischen verbliebenen Apotheken-A’s an alte Zeiten. Seit 2013 herrscht Stille in der ehemaligen Privilegierten Apotheke in Kirchen. Doch seit Kurzem ist Bewegung in der Zukunft des prominenten Hauses. Die Sparkasse Westerwald-Sieg inseriert es für 250.