Unglück in Scheuerfeld Wer trug die Schuld an Todesfahrt vor 80 Jahren? 19.11.2025, 16:00 Uhr

i Ein leeres Gleis auf einer Zugstrecke in Deutschland. Andreas Gebert. picture alliance / dpa

Der 23. November 1945 gilt als der schwärzeste Tag in der Geschichte der Westerwaldbahn. Ein führerloser Schotterzug mit defekter Bremse rast mitten durch Scheuerfeld, es gibt Tote. Doch wer war verantwortlich für das Unglück?

Die Szenen, die sich am 23. November 1945 in Scheuerfeld ereigneten, sind kaum vorstellbar: Ein voll beladener Schotterzug, der unkontrolliert durch das Dorf donnert, und erst im Tal zum Stoppen kommt. Der Tag, an dem sich dieses Unglück ereignete, gilt als der schwärzeste in der Geschichte der Westerwaldbahn.







