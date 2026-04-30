Kita Gebhardshain
Wer passt auf die Kinder bei der Fahrt zu Kita auf?
Ein Bus fährt derzeit morgens rund 40 Kita-Kinder in Gebhardshain nach Betzdorf. Nächste Woche könnte das vorbei sein.
Ein Bus fährt derzeit morgens rund 40 Kita-Kinder in Gebhardshain nach Betzdorf. Nächste Woche könnte das vorbei sein.
Anna-Lena Kühn

Seit mittlerweile sechs Wochen ist die Kita in Gebhardshain wegen eines Wasserschadens geschlossen. Seit zwei Wochen können die Kinder ersatzweise in Betzdorf betreut werden. Doch bei den Fahrten gibt es Probleme.

Lesezeit 3 Minuten
Seit die Kita in Gebhardshain wegen eines Wasserschadens geschlossen ist, hat das für die Eltern der Kinder, die normalerweise in der Einrichtung betreut werden, zu großen Belastungen geführt. Nach vier Wochen wurde als Übergangslösung eine „Ersatz-Kita“ in der ehemaligen Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf eingerichtet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren