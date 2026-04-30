Seit mittlerweile sechs Wochen ist die Kita in Gebhardshain wegen eines Wasserschadens geschlossen. Seit zwei Wochen können die Kinder ersatzweise in Betzdorf betreut werden. Doch bei den Fahrten gibt es Probleme.
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Seit die Kita in Gebhardshain wegen eines Wasserschadens geschlossen ist, hat das für die Eltern der Kinder, die normalerweise in der Einrichtung betreut werden, zu großen Belastungen geführt. Nach vier Wochen wurde als Übergangslösung eine „Ersatz-Kita“ in der ehemaligen Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf eingerichtet.