Beim Einkauf oder dem Ausfüllen von Formularen behilflich sein oder einfach bei Fahrten zum Arzt unterstützen – das sind mögliche Ideen für die Nachbarschaftshilfe für den Raum Horhausen. Zum neuen Projekt ist ein Info-Abend am 9. November geplant.
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Sich gegenseitig helfen, im Alltag unterstützen und etwas Gutes für das Miteinander tun: Das steht bei dem Projekt Nachbarschaftshilfe Raum Horhausen im Vordergrund. Am Montag, 9. November, ist um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen zum Projekt geplant, um die Idee näherzubringen und gemeinsam die Nachbarschaftshilfe auf den Weg zu bringen.