Nachbarschaftshilfe im Fokus Wer mag sich ehrenamtlich im Raum Horhausen engagieren? Annika Stock 04.11.2026, 18:30 Uhr

i Rebecca Seuser von der VG Altenkirchen-Flammersfeld (Bereich Ehrenamt), Petra Eul-Orthen (Mitglied Ortsgemeinderat Horhausen) und Rolf Schmidt-Markoski (Erster Beigeordneter vom Ortsgemeinderat Horhausen) laden zum Info-Abend ins Kaplan-Dasbach-Haus nach Horhausen ein. Hier zeigen sie ein Plakat zum Crowdfunding für das Projekt. Annika Stock

Beim Einkauf oder dem Ausfüllen von Formularen behilflich sein oder einfach bei Fahrten zum Arzt unterstützen – das sind mögliche Ideen für die Nachbarschaftshilfe für den Raum Horhausen. Zum neuen Projekt ist ein Info-Abend am 9. November geplant.

Sich gegenseitig helfen, im Alltag unterstützen und etwas Gutes für das Miteinander tun: Das steht bei dem Projekt Nachbarschaftshilfe Raum Horhausen im Vordergrund. Am Montag, 9. November, ist um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen zum Projekt geplant, um die Idee näherzubringen und gemeinsam die Nachbarschaftshilfe auf den Weg zu bringen.







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