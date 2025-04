Eine Menge an Diebstählen aus Autos haben in jüngster Zeit Elkenroth unsicher gemacht. Im Tatzeitraum 13. und 14. März wurden in Elkenroth acht vollendete und zwei versuchte Entwendungen aus Kraftfahrzeugen bei der Polizei Betzdorf gemeldet. Das sind aber nicht die einzigen Vorfälle dieser Art: Im Kreis Altenkirchen kam es im Jahr 2025 schon zu drei solcher Serien. Was steckt dahinter?

Im Januar wurde eine Reihe derartiger Vorfällen aus dem Ort Nauroth gemeldet. Bei diesen wurden beispielsweise Bargeld, Sonnenbrillen, Parfüm und Dokumente entwendet. Ebenfalls liegen der Polizei Berichte über eine Serie an versuchten oder erfolgreichen Diebstählen in Birken-Honigessen vor. Darüber hinaus waren am 19. März vier weitere Fahrzeuge in Mudersbach auf die gleiche Weise betroffen, undd auch in Betzdorf kam es im Laufe des Jahres zu vereinzelten Fällen. Laut Peter Schade von der Polizei Betzdorf zielen es die Täter dabei auf eine „schnelle oder vielversprechende Beute“ ab.

Immer die gleiche Vorgehensweise

Bei den Serien in Elkenroth, Nauroth und Birken-Honigessen folgten die Täter immer der gleichen Vorgehensweise. Ist das nur ein Zufall? Einige der Taten konnten durch Überwachungskameras der Anwohner aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen liegen der Polizei vor. Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten laut Schade ein ungefährer Tatablauf und ein Bewegungsbild rekonstruiert werden.

Im Schutz der Dunkelheit ziehen die maskierten Täter um die Häuser und testen schlichtweg, ob ein Fahrzeug nicht verschlossen ist, oder versuchen zu erkennen, ob bestimmte Wertgegenstände im Auto liegen, so Schade. Dabei wurde in wenigen Fällen eine Scheibe eingeschlagen oder ein Sachschaden verursacht. In den meisten Fällen waren die Fahrzeuge nicht abgeschlossen, was es den Tätern leicht machte. Die Autos standen dabei zumeist an der Straße oder in einem frei zugänglichen Carport auf den Grundstücken der Anwohner.

Zufall oder doch Serientäter?

Als Täter waren jeweils schlanke junge Männer in einem Alter von 20 bis 30 Jahren zu erkennen. Sie trugen unauffällige Kleidung wie sportliche Jacken, Sneaker, Jeans und Hoodies. Während der Tat trugen sie Kopfbedeckungen und verdeckten ihr Gesicht mit Halstüchern, Atemschutzmasken oder einem Pullover, um nicht erkannt zu werden.

Eine genaue Täterübereinstimmung hat die Polizei Betzdorf nicht festgestellt. Deshalb kann nicht offiziell bestätigt werden, dass die drei Vorkommnisse zusammenhängen. Ob die Serien an Diebstählen aus den Fahrzeugen, mit gleicher Vorgehensweise, im AK-Land also in Verbindung zu einander stehen, kann nicht klar gesagt werden. Bei einer Sache ist sich die Polizei Betzdorf aber sicher: „Bitte schließen sie Ihre Fahrzeuge ab und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände!“, heißt es in der Pressemeldung zu den Diebstählen.