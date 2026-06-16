Kreistag stimmt Termin zu Wer kann alles Landrat im Kreis Altenkirchen werden? Markus Kratzer 16.06.2026, 20:00 Uhr

i Im Kreishaus Altenkirchen haben die Vorbereitungen für die Landratswahl im kommenden Jahr begonnen. Auf 11. April ist die Urwahl terminiert, eine mögliche Stichwahl soll am 2. Mai erfolgen. Markus Kratzer

Die Landtagswahl im AK-Land wirft ihre Schatten voraus. Nachdem jetzt alles auf einen Wahltermin 11. April 2027 hinausläuft, laufen die Vorbereitungen für den Urnengang an. Aber kann eigentlich jeder Landrat oder Landrätin werden?

Im kommenden Jahr wird das AK-Land eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat bekommen. Denn nach acht Jahren endet die Amtszeit von Landrat Peter Enders. Nachdem der Kreisausschuss sich bereits auf den Wahltermin 11. April 2027 verständigt hat, hat sich jetzt auch der Kreistag einstimmig diesem Votum angeschlossen.







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