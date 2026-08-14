Nach Insolvenzanmeldung Wer ist überhaupt die Wezek GmbH in Steinebach? Daniel-D. Pirker 14.08.2026, 20:30 Uhr

i Die Wezek GmbH in Steinebach kann auf eine mehr als 50-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Daniel-D. Pirker

Nach dem Gang zum Insolvenzgericht ist das Traditionsunternehmen aus Steinebach, das für Zukunftsbranchen arbeitet, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Was macht das Familienunternehmen genau?

Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Region. Die Wezek GmbH hat beim Amtsgericht Betzdorf einen Insolvenzantrag gestellt. Über die Hintergründe berichtete unsere Zeitung ausführlich. Doch was genau macht das traditionsreiche Familienunternehmen mit Hauptsitz im Industriegebiet Steinebach und einer Niederlassung in Leverkusen überhaupt aus?







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