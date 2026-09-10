Wahl-Group in Siegen insolvent Wer ist denn nun der älteste BMW-Händler der Welt? Daniel-D. Pirker 10.09.2026, 17:00 Uhr

i Die Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, musste ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Zu der Unternehmensgruppe gehören auch Autohäuser wie hier in Betzdorf. Daniel-D. Pirker

Die Siegener Wahl-Gruppe, die auch Autohäuser in Betzdorf oder Montabaur betreibt, ist insolvent. In ihren Publikationen beansprucht sie, „der älteste BMW-Händler der Welt“ zu sein. Doch stimmt das so?

Über 100 Jahre nach der Gründung muss sich die Siegener Wahl-Gruppe, die auch Autohäuser in Betzdorf oder Montabaur betreibt, einem Sanierungsverfahren stellen. Diese Entwicklung rückt eine Frage von historischem Wert in den Vordergrund: Wer ist eigentlich der älteste BMW-Händler?







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