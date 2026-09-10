Die Siegener Wahl-Gruppe, die auch Autohäuser in Betzdorf oder Montabaur betreibt, ist insolvent. In ihren Publikationen beansprucht sie, „der älteste BMW-Händler der Welt“ zu sein. Doch stimmt das so?
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Über 100 Jahre nach der Gründung muss sich die Siegener Wahl-Gruppe, die auch Autohäuser in Betzdorf oder Montabaur betreibt, einem Sanierungsverfahren stellen. Diese Entwicklung rückt eine Frage von historischem Wert in den Vordergrund: Wer ist eigentlich der älteste BMW-Händler?