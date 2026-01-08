Wer hat zwei Raiffeisen-Statuen in Hamm beschädigt?

Ist es reine Zerstörungswut von Halbstarken oder steckt mehr dahinter? Im Raiffeisen-Geburtsort Hamm wurden zwei Statuen des Genossenschaftsgründers mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der sinnlosen Taten.
Mit zwei unerklärlichen Fällen der Zerstörungswut im Raiffeisen-Geburtsort Hamm muss sich derzeit die Polizei Altenkirchen beschäftigen. Unbekannte haben gleich zweimal im öffentlichen Raum aufgestellte Statuen des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen mutwillig beschädigt.