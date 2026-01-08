Polizei sucht Zeugen Wer hat zwei Raiffeisen-Statuen in Hamm beschädigt? Michael Fenstermacher 08.01.2026, 14:16 Uhr

i Friedrich Wilhelm Raiffeisen in einem zeitgenössischen Bildnis. Archiv Rolf Schmidt-Markoski

Ist es reine Zerstörungswut von Halbstarken oder steckt mehr dahinter? Im Raiffeisen-Geburtsort Hamm wurden zwei Statuen des Genossenschaftsgründers mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen der sinnlosen Taten.

Mit zwei unerklärlichen Fällen der Zerstörungswut im Raiffeisen-Geburtsort Hamm muss sich derzeit die Polizei Altenkirchen beschäftigen. Unbekannte haben gleich zweimal im öffentlichen Raum aufgestellte Statuen des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen mutwillig beschädigt.







Artikel teilen

Artikel teilen