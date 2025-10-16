Familie bangt um „Adelaide“ Wer hat weiße Hündin aus Gartenhaus in Kirchen geklaut? 16.10.2025, 11:10 Uhr

i Mischlingshündin "Adelaide" wurde aus einem Gartenhaus im Kirchener Baumschulweg entwendet. Polizei Betzdorf

Eine Familie aus dem Kirchener Baumschulweg bangt um ihren tierischen Liebling: Mischlingshündin Adelaide ist am Dienstagmorgen aus einem Gartenhaus gestohlen worden. Nun ermittelt die Betzdorfer Polizei.

Sie wirkt entspannt und zutraulich, aber nicht wie ein Rassehund, mit dem sich große Zuchterfolge erzielen lassen. Dennoch ist Mischlingshündin Adelaide am Dienstagmorgen von einem Grundstück im Baumschulweg am Kirchener Stadtrand gestohlen worden. Das meldet die Polizei und bittet um Hinweise in dem ungewöhnlichen Fall.







