Umweltstraftat im Westerwald Wer hat illegal Asbest im Wald bei Katzwinkel entsorgt? Markus Kratzer 04.11.2026, 16:00 Uhr

i Diesen Bauschutt hat der ehrenamtliche „Mülljäger“ Edwin Hess nahe Katzwinkel aufgespürt. Für die Untere Abfallbehörde ist die Entsorgung eine Umweltstraftat. Edwin Hess

Achtlos in die Natur geworfener Müll. Ein solches Verhalten wird immer mehr zum Problem – auch im Kreis Altenkirchen. Bei Katzwinkel ist jetzt (einmal mehr) Bauschutt entdeckt worden – mit einer ganz gefährlichen Substanz.

Edwin Hess aus Bitzen-Dünebusch wird nicht müde, als ehrenamtlicher „Mülljäger“ durch die Region zu ziehen und das aufzusammeln beziehungsweise den Behörden zu melden, was Menschen mehr oder weniger bewusst an Müll in der Landschaft hinterlassen. Jetzt hat der Frührentner auf seiner Tour durchs AK-Land einen Fund gemacht, der schon ein gehöriges Maß an krimineller Energie voraussetzt – Bauschutt, der offensichtlich eine gefährliche Substanz ...







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