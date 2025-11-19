Wer hat den Bürgermeister um die Ecke gebracht?

Die Theatergruppe Lampenfieber ist ein Garant für beste Unterhaltung. Das stellten die Laiendarsteller auch in der Krimikomödie „Krötenwanderung“ im Bürgerhaus Etzbach unter Beweis.
Lesezeit 2 Minuten
Für die weithin bekannte Theatergruppe Lampenfieber hieß es am Wochenende gleich dreimal „Vorhang auf und Bühne frei“ – im stets voll besetzten Bürgerhaus Etzbach. Das Ensemble entflammte mit der Krimikomödie „Krötenwanderung“ von Andreas Wening einen phänomenalen und brillanten Start in die neue Spielsaison.