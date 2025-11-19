Krimikomödie in Etzbach Wer hat den Bürgermeister um die Ecke gebracht? Rolf-Dieter Rötzel 19.11.2025, 12:00 Uhr

i Resolut geht die Naturschützerin Alice Stockwedel (Renate Krämer) mit einem Demoschild auf den Bürgermeister (Ingo Neuhaus) und die Investorin Britta Kummer-Knötemann (Charlene Hundhausen) ein. Rolf-Dieter Rötzel

Die Theatergruppe Lampenfieber ist ein Garant für beste Unterhaltung. Das stellten die Laiendarsteller auch in der Krimikomödie „Krötenwanderung“ im Bürgerhaus Etzbach unter Beweis.

Für die weithin bekannte Theatergruppe Lampenfieber hieß es am Wochenende gleich dreimal „Vorhang auf und Bühne frei“ – im stets voll besetzten Bürgerhaus Etzbach. Das Ensemble entflammte mit der Krimikomödie „Krötenwanderung“ von Andreas Wening einen phänomenalen und brillanten Start in die neue Spielsaison.







