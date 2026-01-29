CDU-Chef Reuber im Gespräch Wer Hachenburg sagt, muss auch Kirchen sagen Markus Kratzer 29.01.2026, 12:30 Uhr

i Der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Reuber nimmt nach Bekanntwerden der Investitonspläne am Krankenhaus Hachenburg Gesundheitsminister Reuber in die Pflicht, auch zu seinen Zusagen für die Klinik in Kirchen zu stehen. Michael Duecker

Noch ist offen, wie stark das Land die 70-Millionen-Euro-Investitionspläne des neuen Trägers am Krankenhaus Hachenburg fördert. Über mögliche Auswirkungen auf die Standorte Kirchen und Altenkirchen sprachen wir mit CDU-Kreischef Matthias Reuber.

Am Krankenhaus Hachenburg tut sich etwas. 70 Millionen Euro will der neue Träger, die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, in den nächsten Jahren in der Löwenstadt investieren, unter anderem in einen neuen Funktionstrakt. Wie stark dabei die Förderung durch das Land ausfallen wird, ließ Gesundheitsminister Clemens Hoch bei seinem Besuch vor Ort offen.







Artikel teilen

Artikel teilen