Ortsdurchfahrt Katzwinkel
Wenn vor der Haustür fast pausenlos der Verkehr fließt
In Katzwinkel rollt enorm viel Verkehr durch die lange Ortsdurchfahrt. Seit Jahren beschäftigt das Thema sowohl den Rat als auch
In Katzwinkel rollt enorm viel Verkehr durch die lange Ortsdurchfahrt. Seit Jahren beschäftigt das Thema sowohl den Rat als auch Anwohner.
Elmar Hering

Nicht wenige Autofahrer, die vom Westerwald ins Siegerland wollen (und umgekehrt), nutzen die Strecke über Katzwinkel als vermeintliche Abkürzung. Zusätzlich rollt der ohnehin vorhandene Verkehr durchs Dorf. Zulasten der Anwohner.

Lesezeit 1 Minute
Zu viel, zu schnell. Anwohner an der Ortsdurchfahrt von Katzwinkel (L279) beklagen seit Jahren die Beeinträchtigung durch den motorisierten Verkehr. Wesentliche Kritikpunkte sind die Unfallgefahren sowie der von der Knappenstraße ausgehende Lärm (besonders zu Stoßzeiten).
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