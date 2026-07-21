Nicht wenige Autofahrer, die vom Westerwald ins Siegerland wollen (und umgekehrt), nutzen die Strecke über Katzwinkel als vermeintliche Abkürzung. Zusätzlich rollt der ohnehin vorhandene Verkehr durchs Dorf. Zulasten der Anwohner.
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Zu viel, zu schnell. Anwohner an der Ortsdurchfahrt von Katzwinkel (L279) beklagen seit Jahren die Beeinträchtigung durch den motorisierten Verkehr. Wesentliche Kritikpunkte sind die Unfallgefahren sowie der von der Knappenstraße ausgehende Lärm (besonders zu Stoßzeiten).