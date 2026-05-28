Herdorfs Botschafter Kipping
Wenn Uli Honeß zum 80. Geburtstag gratuliert

Dieser Name ist weit und breit nicht nur Bayern-Fans bekannt. Das Herdorfer Urgestein Hans Kipping wurde nun 80. Die Feier glich je nach Sichtweise einem Volksfest oder einer Karnevalssitzung. Was macht den lebensfrohen Senioren so beliebt?

Lesezeit 2 Minuten
Das war kein normaler Geburtstag eines 80-Jährigen. Weil es sich nicht um einen normalen 80-Jährigen handelt. Über 200 Gäste besuchten die große Sause von Hans „Käpt’n“ Kipping im Herdorfer Hüttenhaus, dem Gesicht des FC Bayern München in der Region. Einige kamen sogar aus Oberammergau oder München angereist, erinnert sich das Herdorfer Urgestein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren