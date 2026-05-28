Herdorfs Botschafter Kipping Wenn Uli Honeß zum 80. Geburtstag gratuliert Daniel-D. Pirker 28.05.2026, 20:00 Uhr

Dieser Name ist weit und breit nicht nur Bayern-Fans bekannt. Das Herdorfer Urgestein Hans Kipping wurde nun 80. Die Feier glich je nach Sichtweise einem Volksfest oder einer Karnevalssitzung. Was macht den lebensfrohen Senioren so beliebt?

Das war kein normaler Geburtstag eines 80-Jährigen. Weil es sich nicht um einen normalen 80-Jährigen handelt. Über 200 Gäste besuchten die große Sause von Hans „Käpt’n“ Kipping im Herdorfer Hüttenhaus, dem Gesicht des FC Bayern München in der Region. Einige kamen sogar aus Oberammergau oder München angereist, erinnert sich das Herdorfer Urgestein.







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