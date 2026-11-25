Neue Tradition in Malberg Wenn Trecker wieder Kinder zum Lächeln bringen Daniel-D. Pirker 25.11.2026, 20:30 Uhr

i Bald findet wieder die Lichterfahrt in Malberg statt. Thomas Leurs

Erst seit einigen Jahren ziehen jedes Jahr zur Weihnachtszeit zig beleuchtete Landmaschinen durch Malberg und doch ist die Lichterfahrt zur Tradition geworden, auf die jährlich entgegengefiebert wird. Was motiviert die Teilnehmer?

Wenn Dutzende leuchtende Traktoren zur Weihnachtszeit durch Malberg ziehen, steht fest: Nicht nur Kinderaugen leuchten. Am Nikolaustag am Sonntag, 6. Dezember, verwandeln festlich geschmückte Landmaschinen den Ort ab 17 Uhr in ein leuchtendes Meer aus Lichterketten.







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