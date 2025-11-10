Wenn Theaterfrauen auf Mörderjagd gehen

In einer heruntergekommenen Pension ereignen sich mysteriöse Dinge. Fehlende und tatsächliche Leichen, ein blutiges Messer. Das sind die Zutaten des neuen Stücks der Grünebacher Theaterfrauen, das bald Premiere feiern wird.
Seit September proben die schauspielbegeisterten Grünebacher Theaterfrauen zweimal wöchentlich für das neue Stück „Mord ist kein Zufall“ (Kriminalkomödie in drei Akten von Erich Koch) – an ihren Bewegungen, der Mimik, Körpersprache und am Tonfall, der je nach Szene natürlich variiert.