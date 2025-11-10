Vorhang auf in Grünebach Wenn Theaterfrauen auf Mörderjagd gehen Gaby Wertebach 10.11.2025, 19:00 Uhr

i Hier geht es in der Probe zur Sache. Das Stück "Mord ist kein Zufall" feiert am 21. November Premiere in Grünebach. Gaby Wertebach

In einer heruntergekommenen Pension ereignen sich mysteriöse Dinge. Fehlende und tatsächliche Leichen, ein blutiges Messer. Das sind die Zutaten des neuen Stücks der Grünebacher Theaterfrauen, das bald Premiere feiern wird.

Seit September proben die schauspielbegeisterten Grünebacher Theaterfrauen zweimal wöchentlich für das neue Stück „Mord ist kein Zufall“ (Kriminalkomödie in drei Akten von Erich Koch) – an ihren Bewegungen, der Mimik, Körpersprache und am Tonfall, der je nach Szene natürlich variiert.







