Was genau zeichnet diese oder jene Firma aus? Welche Berufsfelder gibt es, welche Ausbildungswege sagen mir zu? Antworten auf solche Fragen möchte die Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen geben.
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Nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren verwandelt sich der Landkreis Altenkirchen am Freitag, 18. September, von 18 bis 24 Uhr erneut in eine Erlebnismeile für Innovation und Erfindungsgeist: Der VDI Mittelrheinischer Bezirksverein lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen zur zweiten Nacht der Technik ein.