Nacht der Technik im AK-Land Wenn nach Feierabend die Firmentore geöffnet bleiben Elmar Hering 20.08.2026, 20:30 Uhr

i Gastgeber des Pressegesprächs zur bevorstehenden Nacht der Technik war die Firma ATM Qness in Mammelzen. Mit dabei (von links): QATM-Geschäftsführer Rafael Sussani, Werner Schumacher (Vorsitzender VDI Mittelrhein), Landrat Peter Enders, Christina Hümmeler (Unternehmenskommunikation Schumacher GmbH), Wirtschaftsförderer Lars Kober sowie Urban Plößl von der Kölner Agentur plan de luxe. Elmar Hering

Was genau zeichnet diese oder jene Firma aus? Welche Berufsfelder gibt es, welche Ausbildungswege sagen mir zu? Antworten auf solche Fragen möchte die Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen geben.

Nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren verwandelt sich der Landkreis Altenkirchen am Freitag, 18. September, von 18 bis 24 Uhr erneut in eine Erlebnismeile für Innovation und Erfindungsgeist: Der VDI Mittelrheinischer Bezirksverein lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen zur zweiten Nacht der Technik ein.







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