Olympische Spiele, das geht auch ohne Salti, Sprints und Sprünge. Zumal wenn Spaß die Hauptdisziplin ist. So wie jetzt in Malberg.

Seit 31 Jahren gibt es die Kirmesgesellschaft Malberg und am vergangenen Wochenende stand der Ort wieder ganz im Zeichen seiner traditionellen Kirmes. Vier Tage voller gelebter Dorfgemeinschaft, Geselligkeit und Musik erwarteten die Besucher.

Am Sonntagnachmittag startete einer der absoluten Höhepunkte, auf den sich die regionalen Kirmesgesellschaften jedes Jahr aufs Neue freuen.