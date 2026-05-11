Kirchweihfest in Malberg
Wenn Kirmesburschen ihre eigene Olympiade ausrichten 
Das waagrechte Stapeln der Bierkisten wurde zu einer nervenaufreibenden Herausforderung, vor allem wenn die Konstruktion zusamme
Das waagrechte Stapeln der Bierkisten wurde zu einer nervenaufreibenden Herausforderung, vor allem wenn die Konstruktion zusammenbrach.
Gaby Wertebach

Olympische Spiele, das geht auch ohne Salti, Sprints und Sprünge. Zumal wenn Spaß die Hauptdisziplin ist. So wie jetzt in Malberg.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 31 Jahren gibt es die Kirmesgesellschaft Malberg und am vergangenen Wochenende stand der Ort wieder ganz im Zeichen seiner traditionellen Kirmes. Vier Tage voller gelebter Dorfgemeinschaft, Geselligkeit und Musik erwarteten die Besucher. Am Sonntagnachmittag startete einer der absoluten Höhepunkte, auf den sich die regionalen Kirmesgesellschaften jedes Jahr aufs Neue freuen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren