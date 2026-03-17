Polizeiliche Kriminalstatistik Wenn Kinder in Gruppenchats Kinderpornos teilen Johannes Mario Löhr 17.03.2026, 10:00 Uhr

i In der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2025 schreibt die Polizei, dass Kinder und Jugendliche bereits seit geraumer Zeit Bilder und Videos in Chatgruppen teilten, die man letztlich als Kinderpornografie einstufen müsse. Daniel Bockwoldt/dpa

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 liegt vor. Darin beschreibt die Polizei eine beunruhigende Entwicklung: Kinder und Jugendliche teilten bereits seit geraumer Zeit Bilder und Videos in Gruppen, die man als Kinderpornografie einstufen müsse.

Die Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 liegen für den Kreis Altenkirchen vor. Daraus geht ein Anstieg der Taten im Bereich Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Inhalte vor. Es habe 77 solcher Fälle geben, das sei ein Plus von 29 Fällen im Vergleich zu 2024.







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